Ecco quanto vale vincere la Champions League per il Liverpool e il Real Madrid, questi i ricavi in termini economici.

Vincere la Champions League non ha solo un valore di trofeo, ma anche in termini economici per Real Madrid e Liverpool in questo caso. Sono già entrati in termini economici 15.64 milioni di euro per la partecipazione, per il ranking degli ultimi dieci anni 36.4 milioni di euro per il Real Madrid e 22.75 milioni di euro per il Liverpool di Klopp.

Champions League

Si aggiungono 18 milioni di euro per il Liverpool e 15 milioni di euro per il Real Madrid per i risultati nella fase a gironi. Fino ad altri 15.5 per essere arrivati in finale. Nel caso di vittoria del Liverpool finirebbe a 128 milioni di euro di ricavo contro i 141.5 del Real Madrid in caso di vittoria, per i milioni in più fa la differenza il raking degli ultimi anni.

