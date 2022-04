Il tecnico dell’Udinese Gabriele Cioffi non le manda a dire ai suoi per il goal subìto a tempo scaduto che è valso la sconfitta contro la Salernitana.

Gabriele Cioffi ha commentato così la sconfitta di ieri a DAZN. “In serie A tutte le partite sono complicate. Siamo stati dei polli, prendendo gol all’ultimo minuto. Al di là dell’atteggiamento, prendere un gol così non va bene. Vince chi fa gol e quindi onore alla Salernitana che ha sfruttato l’unica occasione avuta. Bisognerà ripartire con serenità dal buono, correggendo gli errori commessi”.

“Questa partita non dovevamo perderla. Venivamo da un bel filotto, perdere così lascia tanto amaro in bocca. Le cose però non succedono per caso, vuol dire che manca ancora un altro step. Ne abbiamo fatti tanti, ma uno in più non guasta. Jajalo? L’ho cambiato perchè era ammonito, mentre Arslan è stata una scelta tattica per l’atteggiamento. Entrambi hanno fatto bene. Ora resettiamo tutto e pensiamo a fare bene la prossima col Bologna“.

