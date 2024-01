Fulvio Collovati si proietta al big match del 4 febbraio che vedrà contrapporsi Inter e Juve per lo scudetto: il pensiero dell’ex calciatore

Nell’intervista concessa a Newssuperscommesse.it, Fulvio Collovati guarda così al confronto del 4 febbraio tra Inter e Juve, lanciate all’obiettivo scudetto.

INTER JUVE – «Escludo che il sorpasso in classifica possa mettere pressione all’Inter. Il campionato finora è avvincente e la sfida in testa molto interessante. Rimango dell’idea che i nerazzurri abbiano qualcosa qualcosa in più, soprattutto a livello di organico. Non dico tutto, ma molto si giocherà nello scontro diretto del 4 febbraio.

Lì si capirà se l’Inter è davvero devastante, come lo è in questo momento, o se la Juventus sia in grado di reggere la marcia positiva che sta portando avanti in campionato. Allegri sta facendo un lavoro eccezionale, è stato bravo a compattare il gruppo e in campo si vede che la squadra ha fame. Sono valori che potrebbero bilanciare il divario tra bianconeri e Inter. Lo scontro diretto dirà molto di questa stagione»

