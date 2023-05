Il giornalista Paolo Condò si è espresso sulla prestazione di ieri di Lautaro Martinez nella finale di Coppa Italia tra Fiorentina ed Inter

Intervenuto sulle colonne di Repubblica, Paolo Condò ha parlato della vittoria dell’Inter sulla Fiorentina in Finale di Coppa Italia, soffermandosi sulla prestazione offerta da Lautaro Martinez.

LE PAROLE –: «La doppietta con la quale ha rovesciato la finale di Coppa Italia è la prova del salto di qualità. La doppia epifania di Lautaro arriva come una punizione per chi forse si pensava ancora protetto da qualche scudo, e non lo era più. Non si contano i momenti in cui i nerazzurri si rimproverano a vicenda, o i sostituiti se la prendono con Inzaghi, o qualche smagliatura spalanca l’area allo sciagurato Jovic. Ma una ciurma è tale perché malgrado tutto sa sopravvivere. Che la soddisfazione convinca ancor più l’Inter della sua anima di fil di ferro. Con due coppe conquistate, il posto Champions vicino e il viaggio a Istanbul garantito la stagione di Inzaghi è da incorniciare».

