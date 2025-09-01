Alla fine per il Napoli sono arrivati i 3 punti, ma Antonio Conte ha dovuto fare i conti con lunghi momenti d’apprensione. Il mister è stato graziato dopo la bufera in Napoli-Cagliari.

Il Napoli ha dovuto attendere fino al 95’ per poter festeggiare tre punti che rischiavano di non arrivare mai. Contro il Cagliari, al Maradona, è servito un guizzo di Frank Anguissa per piegare la resistenza di una squadra che si è presentata in Campania senza alcun timore reverenziale. La formazione sarda ha disputato una partita ordinata, compatta, riuscendo per larghi tratti a contenere le offensive dei partenopei, che hanno comunque prodotto oltre venti conclusioni, ma con poca precisione sotto porta: appena sei tiri nello specchio. Un dato che racconta bene la fatica degli uomini di Antonio Conte, chiamati a fare la partita e a spingere costantemente, ma incapaci di concretizzare fino all’episodio risolutivo nei minuti di recupero.

Il tecnico salentino, al triplice fischio, ha potuto tirare un sospiro di sollievo, consapevole di aver evitato un passo falso che avrebbe potuto incidere pesantemente sul morale della squadra e sulla classifica nelle primissime battute della stagione. La vittoria non cancella, però, le difficoltà evidenziate dal Napoli nell’arco della gara. Il Cagliari, guidato da un piano tattico coraggioso, ha tenuto il campo con personalità, costringendo i campioni d’Italia a un forcing continuo ma non sempre lucido. Gli azzurri hanno rischiato grosso in più di una circostanza, soprattutto quando la gara avrebbe potuto prendere una piega decisamente negativa. È lì che la fortuna ha avuto il suo peso, almeno secondo Tancredi Palmeri, permettendo al Napoli di restare in undici e di giocarsi fino in fondo le proprie chance.

Juan Jesus, episodio da rosso mancato: la lettura di Palmeri scatena i tifosi

Il momento più discusso dell’incontro è arrivato al 67’. Juan Jesus, già in difficoltà nel contenere le ripartenze sarde, è stato protagonista di un intervento che, secondo molti, avrebbe meritato il cartellino rosso diretto. L’arbitro, invece, ha deciso diversamente, graziando il difensore brasiliano e mantenendo inalterato l’equilibrio numerico. A sottolineare l’episodio ci ha pensato Tancredi Palmeri, che sul proprio profilo X ha scritto: “È stato graziato dal rosso diretto al 67’ Juan Jesus… Non a caso un minuto dopo Conte capisce che ha scampato un pericolo e lo sostituisce”. Un’osservazione che ha subito acceso il dibattito, attirando centinaia di commenti, tra ironia e polemiche.

Da un lato c’è chi ha accusato l’arbitro di aver influito sul risultato finale con una mancata decisione pesante, dall’altro i tifosi del Napoli hanno risposto con sarcasmo, difendendo la scelta e sottolineando come episodi simili vengano ingigantiti solo quando si parla degli azzurri. La sostituzione immediata di Juan Jesus, però, ha inevitabilmente rafforzato la tesi di Palmeri: lo stesso Conte avrebbe compreso il rischio corso, preferendo togliere il difensore dal campo per non compromettere una partita che si stava giocando sul filo del rasoio. Alla fine il Napoli ha ottenuto la vittoria, ma l’episodio continua a far discutere.