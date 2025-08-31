Dopo settimane di attesa, il futuro di Dusan Vlahovic si è finalmente delineato: l’attaccante sarà l’ultimo colpo di mercato del club

Il futuro di Dusan Vlahovic è stato uno dei temi più discussi in questa intensa sessione di mercato ormai alle battute finali. Il lungo braccio di ferro tra il giocatore e la Juventus ha spinto entrambe le parti a riflettere profondamente sulla sua permanenza, con la cessione inizialmente considerata la strada più percorribile.

Tuttavia, a poche ore dalla chiusura del mercato, il destino dell’attaccante sembra finalmente delineato. Vlahovic potrebbe rappresentare l’ultimo colpo di mercato del club, dato che secondo le ultime voci di mercato sarebbe ora vicino a raggiungere un accordo con la società, con la firma che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Si delinea il futuro di Vlahovic: l’attaccante è vicino alla firma

A sorpresa, Dusan Vlahovic potrebbe restare alla Juventus, smentendo le voci di mercato che lo davano ormai lontano da Torino. Ora l’attaccante serbo sembra più vicino che mai a una permanenza con la possibilità di riprendere i discorsi per il rinnovo del contratto che sembravano ormai conclusi. Nonostante nei mesi scorsi il futuro di Dusan Vlahovic sembrasse inevitabilmente lontano dalla Juventus, con il serbo destinato a lasciare Torino, le ultime settimane hanno ribaltato la situazione.

Il gol segnato contro il Parma alla prima giornata di campionato ha dato un nuovo slancio alla sua carriera bianconera, con una prestazione convincente che ha sorpreso tanto la dirigenza quanto il tecnico.

A inizio mercato, infatti, Vlahovic sembrava essere uno dei giocatori più vicini alla cessione. Non si era trovato un accordo sul rinnovo del contratto, che scadrà nel 2026, e il serbo era stato chiaro: non intendeva ridurre il suo ingaggio, fissato a 12 milioni di euro netti a stagione. La Juventus, di conseguenza, aveva preso in considerazione la cessione del giocatore, ma nonostante i numerosi rumors, nessun club si è fatto avanti con una proposta concreta.

Con la chiusura del mercato che si avvicina, è probabile che la Juventus proponga una nuova offerta di rinnovo a Vlahovic, magari con una revisione delle condizioni che potrebbero soddisfare entrambe le parti. A meno di un clamoroso cambio di scenario, dunque, si può finalmente tornare a parlare di rinnovo, con l’attaccante serbo che potrebbe rimanere il punto di riferimento offensivo della squadra anche nei prossimi anni.

La sua permanenza, se confermata, rappresenterebbe una solida base per la Juventus, che potrebbe puntare su una coppia d’attacco formata da Vlahovic e Jonathan David per affrontare le sfide di questa stagione e quelle future. Per Igor Tudor, questa combinazione potrebbe essere decisiva, soprattutto in vista dei numerosi impegni settimanali, tra campionato e Champions League.