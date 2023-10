I convocati della Juve per la sfida dei bianconeri contro il Milan: per l’occasione Massimiliano Allegri recupera Federico Chiesa

La Juve ha reso nota la lista dei convocati per la sfida di domani sera contro il Milan. Buone notizie per Allegri che recupera per l’occasione Federico Chiesa. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: 1 Szczesny, 23 Pinsoglio, 36 Perin.

Difensori: 3 Bremer, 4 Gatti, 13 Huijsen, 24 Rugani, 27 Cambiaso.

Centrocampisti: 5 Locatelli, 16 McKennie, 17 Iling-Junior, 20 Miretti, 22 Weah, 25 Rabiot, 41 Nicolussi Caviglia, 47 Nonge Boende.

Attaccanti: 7 Chiesa, 9 Vlahovic, 11 Kostic, 14 Milik, 15 Yildiz, 18 Kean.

