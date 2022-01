Coppa Italia, Fiorentina Show: 5-2 al Napoli

I viola travolgono il Napoli allo stadio “Maradona” e lo eliminano dalla Coppa Italia. Apre le marcature il solito Vlahovic, la risposta morbida di Mertens ristabilisce l’equilibrio. La Fiorentina resta in 10, il Napoli in 9 ma riesce a proiettare la sfida ai supplementari grazie alla rete di Petagna. Il tiro al volo di Venuti spinge gli ospiti, Piatek e Maleh in contropiede chiudono i giochi. Italiano si gode un risultato prestigioso contro una big del nostro campionato.

Un Napoli che tiene botta per 90 minuti ma che deve arrendersi nei tempi supplementari. Un problema di condizione fisica? Spalletti applaude i suoi: “Il Napoli è il mio virus e sono soddisfatto dell’atteggiamento. Abbiamo risposto colpo su colpo”. La Fiorentina affronterà l’Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia.