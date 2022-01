Una sorpresa e mezza agli ottavi di Coppa Italia giocati ieri

Ieri si sono giocate due gare degli ottavi di finale di Coppa Italia e non sono mancate le sorprese. Alle 18 la Fiorentina ha espugnato il Diego Armando Maradona di Napoli al termine di una gara in cui è successo di tutto. Il primo tempo termina 1-1 con l’espulsione del portiere viola Dragowski. Nella ripresa i toscani vanno in vantaggio nonostante l’inferiorità numerica; nel finale vengono espulsi anche Lozano e Fabian Ruiz ma gli azzurri trovano il pareggio a tempo scaduto. Ai supplementari la Fiorentina dilaga questa volta riuscendo a sfruttare il vantaggio numerico; finisce con un roboante 2-5.

Alle 21 il Genoa molla solo dopo i supplementari che si chiudono 3-1 per il Milan. Il risultato dopo i 90 minuti regolamentari è di 1-1 grazie alle reti di Oestigard ed al pareggio di Giroud. I rossoneri fissano il punteggio sul 3-1 finale per i goal di Leao e Saelemaekers rispettivamente al 102′ ed al 112′.