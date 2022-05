Mercoledì sera allo stadio Olimpico di Roma va in scena Juve-Inter, la finale di Coppa Italia che si gioca in gara secca.

Juventus ed Inter si preparano a sfidarsi nella finale di Coppa Italia che si disputerà mercoledì alle 21 a Roma. Lo stadio Olimpico molto probabilmente sarà tutto esaurito, mancano solo pochi biglietti a che ciò accada ufficialmente.

Se effettivamente ci sarà sold out, la gara segnerà un nuovo record di incassi, circa 4,5 milioni di euro, battendo il precedente rappresentato da derby Inter-Milan di ritorno svoltosi il 19 aprile. L’altra novità riguarda il premio di 12 milioni di euro alla vincitrice, riporta il Corriere dello Sport. Queste due squadre solo due volte si sono affrontate in finale, ma è passato tantissimo tempo considerato che l’ultimo derby d’Italia in finale è datato 1965.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG