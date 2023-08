Joaquin Correa avrebbe manifestato un certo malumore dopo la decisione di Simone Inzaghi di non farlo giocare in Inter-Monza

Malumore in casa Inter per quanto riguarda Joaquin Correa. L’argentino è stato messo sulla porta d’uscita dai nerazzurri, anche con la scelta di Simone Inzaghi di non impiegarlo contro il Monza, nemmeno a partita in corso e nemmeno sul 2 a 0. Per lui si sono aperte le strade del Marsiglia, ma continua ad allenarsi (controvoglia) alla Pinetina.

Come riferisce il Corriere dello Sport, infatti, il Tucu ha abbandonato San Siro con una faccia da funerale dopo la sfida contro il Monza, vista per intero dalla panchina. Anche ad Appiano Gentile la situazione non è migliorata, col calciatore che ha ridotto al minimo il lavoro post-gara.

L’articolo Correa Inter, malumore per l’argentino: ecco la sua reazione dopo il Monza proviene da Inter News 24.

