Alessandro Costacurta intervistato da TMW parla di Origi, Inter e Asensio in chiave Milan, queste le parole dell’ex rossonero.

Parla intervistato a Tuttomercatoweb, Alessandro Costacurta discute del suo pensiero in chiave Milan su Origi: “Origi? Non sono mai stato innamorato di lui, ma è un giocatore meraviglioso. Come Giroud, potrà dare una mano.“

Diverso il discorso su Asensio: “È un ottimo calciatore, ha tanta qualità. Ma siamo qui a fare nomi quando ce ne sono tanti che possono fare al caso del Milan“.

sede Milan

Conclude parlando dell’Inter: “Sì, credo che lo sia stato anche l’anno scorso. L’Inter era la più forte l’anno scorso e con Lukaku si allunga il gap con le altre.“

Tonali invece su Dazn ricorda la partita contro la Lazio: “Abbiamo pensato di averla pareggiata ma sappiamo che fino a quando l’arbitro non fischia non è finita. Il gol ci ha dato una carica veramente a livelli altissimi, difficile da dimenticare per me anche per la fortuna di averlo fatto sotto la nostra curva.“

