Il premio “Costruiamo Gentilezza nello sport”, che valorizza la gentilezza attraverso lo sport, è stato consegnato a Fondazione Milan

Il premio “Costruiamo Gentilezza nello sport”, che valorizza la gentilezza attraverso lo sport, è stato consegnato a Fondazione Milan per il suo impegno nel promuovere l’accessibilità allo sport per tutti, offrendo supporto educativo e sociale per rispondere alle esigenze della comunità sia in situazioni di emergenza che nella vita quotidiana.

Il premio è stato consegnato a Rocco Giorgianni, Segretario Generale di Fondazione Milan, presso la sede di Casa Milan, dalle “Ambasciatrici di Costruiamo Gentilezza Silvia Sardi, giornalista e manager sportiva bresciana di Ones Media House e da Gaia Simonetti giornalista fiorentina, ed ideatrice dell’Alfabeto della Gentilezza.

Quest’anno la fondazione rossonera ha celebrato i 20 anni di attività e dalla sua istituzione ha realizzato più di 230 progetti, ha donato oltre 12 milioni di euro e sviluppato progettualità strutturate al fianco di 170 organizzazioni a Milano, in Italia e in altri 23 Paesi in tutto il mondo

Nei suoi primi 12 mesi di vita del premio, ideato dal Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi Ussi e dall’Associazione Cor et Amor, il riconoscimento per l’impegno nel sociale attraverso lo sport nel calcio è andato a Stefano Pioli, allenatore dell’AC Milan, Federica Cappelletti, moglie del campione del mondo ’82, Paolo Rossi, Anna Astori, madre di Davide, Manuel Pasqual, e sempre nel calcio al 3Team Asd Brescia Calcio Femminile, prima squadra di calcio femminile in Italia.

