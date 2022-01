Covid, c’è un nuovo caso nel Cagliari

Alberto Grassi del Cagliari è il nuovo atleta positivo al Covid della Serie A. Un pensiero in più per Walter Mazzarri alla vigilia dell’importante sfida dell’Olimpico contro la Roma (domani alle ore 18). Ecco la nota del club rossoblu. “Il Cagliari Calcio comunica che i calciatori Simone Aresti, Raoul Bellanova, Matteo Lovato e Alberto Grassi sono risultati positivi al Covid-19: vaccinati, asintomatici, si trovano in isolamento. A questi si aggiunge la positività di Christian Oliva e di 5 calciatori della Primavera che comunque non sono entrati in contatto con il Gruppo Squadra e si trovano in isolamento”.

“Il Club ha avviato le procedure del caso e resta in contatto con le autorità sanitarie competenti. Nuovi test sanitari sono stati programmati per domani”. Una vigilia più complicata del previsto, che rende sempre più attuali le nuove norme previste all’interno del protocollo anti Covid. Uno stop che complica i piani di riscatto della squadra rossoblu, in netta crescita nelle ultime partite.