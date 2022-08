Il neo attaccante della Cremonese Dessers ha parlato del suo arrivo in grigiorosso e del sogno di giocare in Serie A

Cyriel Dessers, neo attaccante della Cremonese, in una intervista a Cremona 1 ha parlato del suo sogno avveratosi di giocare in Serie A.

SERIE A – «Venire a giocare in Italia è sempre stato il mio sogno, non è stato un problema passare dalla Conference League con il Feyenoord ad una squadra come la Cremonese che lotta per la salvezza. Poter giocare in A era il mio obiettivo da sempre».

PRIMO GOL – «Spero di essermi tenuto il primo gol per la prima partita allo Zini contro il Torino».

