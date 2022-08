Il tecnico del Monza Giovanni Stroppa non vuole sentire parlare di esonero dopo solamente due partite dall’inizio del campionato.

Il Monza non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi ma Giovanni Stroppa non sembra minimamente preoccupato da ciò; ecco le sue impressioni in conferenza stampa. “Sono sorpreso delle voci sulla panchina“.

stadio Brianteo

“Lavoriamo per vedere il vero Monza, ripartendo dalla prima metà gara contro il Torino. Dobbiamo trovare un’identità ed equilibrio, ci vuole tempo. Il problema è che soprattutto i nuovi sono arrivati fuori condizione, ma non c’è tempo. Con l’Udinese potrebbe esserci spazio per Machin. Di Gregorio o Cragno? Difendo la mia scelta. Su Sensi ci sto pensando, ma in questa settimana non ha lavorato con la squadra, vediamo”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG