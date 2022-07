Il portoghese sarebbe scontento nel suo attuale club e starebbe cercando una nuova squadra.

Il Manchester United non si è qualificato in Champions League e alla base dello scontento di Cristiano Ronaldo ci sarebbe questo ma non solo: secondo il Times non è mai nato un buon feeling tra l’asso portoghese ed il nuovo allenatore Erik Ten Hag.

Pallone Champions League

L’ex Juventus ha chiesto quindi di essere ceduto e su di lui ci sarebbero Bayern Monaco e Chelsea, da non escludere a priori anche un ritorno nello Sporting Lisbona. È notizia di pochi minuti fa tra l’altro l’assenza di Cristiano Ronaldo al ritiro precampionato del Manchester United che iniziava oggi. Lo stesso club riferisce che il giocatore aveva informato per tempo e che manca per motivi familiari. Non si sa ancora quando e se il portoghese tornerà a disposizione di Ten Hag.

