Sta per essere inviata la proposta ufficiale della Juventus per Zaniolo della Roma. Ecco come è strutturata.

La Juventus fa sul serio per Zaniolo, il trequartista della Roma ha già un accordo con la società bianconera per 4 milioni di euro a stagione. Il giocatore di tifo bianconero da età adolescenziale, non vede l’ora di arrivare in bianconero ma il momento decisivo è adesso con l’offerta che verrà recapitata alla società giallorossa.

Nicolò Zaniolo

La Roma ha accettato la formula del prestito con obbligo, la richiesta totale è 50 milioni di euro. La Juventus offre il prestito oneroso che dovrebbe aggirarsi sui 10 milioni di euro con un riscatto tra i 35/40 milioni di euro. La risposta dei giallorossi non dovrebbe tardare, oramai il trasferimento è voluto da tutti. Società e tifosi non lo vedono più buon occhio. La speranza del calciatore è quella di arrivare nel primo giorno di ritiro utile alle corte di Max Allegri.

