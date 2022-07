La società bianconera della Juventus non pare propensa all’accettare l’offerta del Chelsea per De Ligt. La situazione.

La Juventus dirà no alla seconda offerta del Chelsea per De Ligt è praticamente deciso, i bianconeri non vogliono meno di 90/100 milioni di euro per il loro centrale difensivo olandese. Quindi dopo la prima offerta dei Blues, che ricordiamo è di 45 milioni di euro +Werner, verrà rigettata anche quella di 70 + bonus fino ad arrivare a quasi 80 milioni di euro.

Matthijs De Ligt

A questo punto per il Chelsea compaiono due strade, quella di trovare una contropartita che piace la società bianconera e quella di trovare il modo di raggiungere la cifra richiesta anche con i bonus. Non è escluso che il Manchester City e il Manchester United provino affondi convinti avendo a disposizione anche contropartite parecchio gradite. Anche il Bayern Monaco ha fatto un sondaggio ma appare piuttosto lontano per queste cifre.

