Previste in settimana le visite mediche dei due giocatori alla Juventus, sconosciuto chi sarà il primo dei due a farle.

La cosa certa è che Pogba e Di Maria sanno agli ordini di Max Allegri entro sicuramente la prossima settimana di ritiro della Juventus. Il francese arriverà a parametro 0 dopo una stagione non proprio brillante con il Manchester United, ma tutta la squadra inglese non ha brillato nettamente, il giocatore infatti aveva ricevuto l’offerta di rinnovo ma è stata rifiutata perché il progetto tecnico non è stato ritenuto soddisfacente.

L’altro giocatore che farà le visite mediche presto è Angel Di Maria che arriva dal Paris Saint Germain dopo una annata con qualche problema fisico ma nulla di veramente o estremamente rilevante. Il giocatore argentino in realtà voleva rimanere alla PSG ma la dirigenza ha ritenuto di non far valere l’opzione di contratto per il rinnovo. Sarà per un anno un tassello titolare della società bianconera.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG