Parla l’allenatore del Milan, Pioli che discute anche di calcio mercato con nomi tra cui Dybala e De Ketelaere.

Pioli dal ritiro del Milan, parla in conferenza stampa anche di calcio mercato, queste le sue parole: “Dybala e De Ketelaere sono due profili molto diversi, i nostri dirigenti prenderanno la soluzione migliore per rafforzare la squadra.“

Su Maldini e Massara: “Ho vissuto con molta serenità l’attesa dei rinnovi di Maldini e Massara, non sono mai stato preoccupato. Abbiamo vinto lo scudetto tramite la compattezza del club e la direzione è sempre quella.“

Stefano Pioli

Sull’addio di Dida: “Dida ci ha comunicato di avere un’esigenza di tornare in Brasile. Verrà sostituito e lo ringrazio per il lavoro svolto con Maignan.“

Sull’obbiettivo: “L’obiettivo dello scorso anno era migliorare il punteggio, quest’anno l’obiettivo è indovinare il percorso per continuare a vincere. Adesso è troppo facile sbagliare le previsioni, ci dobbiamo concentrare sul nostro lavoro in vista di una stagione particolare con 21 partite in 3 mesi. La preparazione sarà molto importante.“

