Il club spagnolo pare piuttosto determinato e per i biancocelesti il centrocampista non è incedibile.

La Lazio fra due giorni inizierà il ritiro precampionato ad Auronzo di Cadore e nella lista dei convocati c’è anche Luis Alberto. Il rapporto del centrocampista spagnolo con Maurizio Sarri ha vissuto alti e bassi nella scorsa stagione e non è mai mancato nel calciatore il desiderio di tornare in patria.

Maurizio Sarri

Secondo As ad attenderlo potrebbe esserci il Siviglia che però non ha ancora formulato offerte ufficiali. I biancocelesti lo valutano 25-30 milioni e non accetteranno offerte che prevedono contropartite; il 30% del costo del cartellino andrebbe al Liverpool. Parrebbe quindi destinata ad essere rifiutata un’eventuale offerta di 12 milioni più il cartellino di Oliver Torres; vedremo se il club spagnolo tornerà alla carica cercando di accontentare Lotito.

