L’attaccante esterno è svincolato dopo non aver rinnovato il vincolo che lo legava fino a pochi giorni fa alla Juventus.

Tra gli svincolati che non hanno ancora trovato una nuova squadra oltre a Paulo Dybala c’è anche Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina sembrava nelle scorse settimane molto vicino al Napoli come ammesso anche dallo stesso Aurelio De Laurentiis ma alla fine non se ne è fatto nulla.

Diego Simeone

Parrebbe che Luciano Spalletti in quella posizione gradisse maggiormente Antonin Barak dell’Hellas Verona. Bernardeschi fa richieste molto alte in termini di ingaggio e fin quando queste non caleranno sarà difficile trovare una destinazione. L’esterno alla Juventus guadagnava 4 milioni annui, As riporta che se le sue pretese scenderanno potrebbe pensarci l’Atletico Madrid.

