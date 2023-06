Il nome nuovo per l’attacco dell’Inter è Dodi Lukebakio, di proprietà dell’Herta Berlino: queste le cifre e i dettagli della trattativa

Il nome di Dodi Lukebakio è finito in cima alla lista dei desideri dell’Inter per quanto riguarda il calciomercato estivo. Il belga, che gioca nell’Herta Berlino, è un’attaccante capace di saltare l’uomo ma anche dotato di una discreta freddezza sotto porta (undici gol segnati in stagione). Arrivano conferme proprio dal Belgio sull’interesse dei nerazzurri per il calciatore, in particolare da Het Nieuwsblad.

Il giocatore sembra destinato a lasciare il club tedesco al 99% e la cifra richiesta per la cessione parte da 10 milioni di euro. Sulle sue tracce anche Friburgo, Siviglia e PSV.

L’articolo Dal Belgio, conferme sull’interesse dell’Inter per Lukebakio: le cifre dell’affare proviene da Inter News 24.

