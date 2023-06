L’esperto di mercato Fabrizio Romano fa il punto sul mercato dell’Inter.

L’Inter è alla ricerca di diversi difensori; ecco quanto dichiarato da Fabrizio Romano sul canale Twitch di SOS Fanta. “Girano queste possibilità su Koulibaly, l’Inter parlerà col Chelsea dopo la finale: si parlerà di Lukaku, che vuole restare, si parlerà di difensori perché i nerazzurri apprezzano Chalobah, che poteva arrivare anche l’anno scorso, ma poi i Blues si è irrigidito un po’ dopo la cessione di Lukaku”.

“Ma posso garantire che Calhobah sarebbe super felice di un’esperienza in Italia e in nerazzurro. Vede perfetta la difesa a 3, da lui c’è apertura, vedremo se l’Inter andrà su di lui e quanto vorrà spendere. Per Koulibaly bisogna capire cosa vuole fare Pochettino. Frattesi? La Juve ci crede tanto, si muovono da mesi: hanno iniziato a marzo. L’Inter sta provando ad avvicinarsi in modo creativo, con contropartite: lui vuole fare il salto ed è pronto a farlo in uno di questi club. Vedremo se la Roma vorrà reinserirsi, intanto ha concluso l’acquisto di Aouar“.

