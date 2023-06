L’ex attaccante dell’Inter, Totò Schillaci, ha detto la sua in vista della Finale di Champions dei nerazzurri contro il Manchester City

Intervistato dal Corriere dell’Umbria, Totò Schillaci si è espresso così sulla finale di Champions League tra Manchester City ed Inter.

LE PAROLE –: «Speriamo nella squadra di Inzaghi perché vedere una squadra italiana in finale di Champions League è importante per il calcio italiano. Possibilità di vittoria Il campo lo dirà. Sulla carta il City è favorito, ma alla fine bisogna dimostrarlo in campo. L’Inter ha tutte le caratteristiche per far bene. Loro sono forti, però l’Inter è in forma».

