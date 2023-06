Joaquin Correa è ufficialmente recuperato per la Finale di Champions League tra Manchester City ed Inter di sabato sera

Come riporta la Gazzetta dello Sport, le aspettative sul recupero di Joaquin Correa sono state confermate: il Tucu ha preso parte all’allenamento di oggi per intero, per poi partire nel pomeriggio in direzione Istanbul insieme ai compagni.

Sarà dunque in panchina per la Finale di Champions League di sabato sera tra Manchester City ed Inter.

L’articolo Inzaghi può sorridere: Correa totalmente recuperato per la Finale di Istanbul proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG