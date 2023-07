Anche il Chelsea ha voce in capito sulla cessione di Romelu Lukaku: il belga è conteso tra l’Inter e la Juventus. Il calciatore, dopo che i nerazzurri hanno trovato l’accordo con il club inglese (sulla base di 35 milioni di euro più 5 di bonus), avrebbe smesso di rispondere. Il giornalista Nizaar Kinsealla dello Standard Sport, chiarisce i motivi per i quali i Blues preferiscano cedere il giocatore ai nerazzurri, rispetto che ai bianconeri.

Chelsea would actually prefer Inter Milan’s latest bid to Juventus’s because theirs was conditional on the sale of Dusan Vlahovic by August 4.

Chelsea admire Vlahovic but are unsure about signing another striker, the priority is to sell Lukaku by Monday.

— Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) July 14, 2023