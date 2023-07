Dopo aver lasciato l’Inter, Danilo D’Ambrosio è alla ricerca di una nuova squadra. Sulle tracce del difensore un club di Serie A

Danilo D’Ambrosio deve ancora scegliere con quale squadra giocare, dopo l’addio all’Inter per la scadenza del suo contratto. Il difensore era stato accostato alla Lazio ma adesso si fa avanti un nuovo club di Serie A.

Come riferisce Alfredo Pedullà, il Genoa è passato in pole per l’acquisto del difensore, il quale ancora non ha dato alcuna risposta al club rossoblù. Ci sono altre offerte sul tavolo per il terzino.

L’articolo D’Ambrosio, un nuovo club di Serie A sulle tracce dell’ex Inter: ecco quale proviene da Inter News 24.

