Il noto procuratore Oscar Damiani spara a zero sui portieri dell’Inter del presente e del futuro con l’intento di difendere Radu.

Ne ha per tutti l’agente del secondo portiere dell’Inter Ionut Radu Oscar Damiani, il procuratore lamenta una cattiva gestione del suo assistito da parte dei nerazzurri. “Siamo delusi, noi ma soprattutto il ragazzo, che si allena sempre in modo ineccepibile. All’Inter tutti gli fanno sempre i complimenti. In Coppa Italia contro la Roma avrebbe potuto mostrare le proprie qualità, ma non è stato così. Nonostante contro l’Empoli avesse giocato bene, la società e Inzaghi hanno scelto Handanovic. Per me era logico e giusto giocasse Radu“.

Curva Nord Inter

“Stimo Handanovic, è un grande portiere. Ma penso che avrebbe potuto lasciare spazio al suo secondo. E non comportarsi come con Padelli, con cui era successa la stessa cosa. Vuol giocare sempre, da ex calciatore non lo capisco. Il suo mi pare un atteggiamento, tra virgolette, fuori dalla sportività. Onana? Non mi sembra un fenomeno, si è visto in Coppa d’Africa. Credo che Radu abbia le capacità di giocare nell’Inter e in un grande club. Credo che lo stesso Handanovic avrebbe potuto dire: “Fai giocare Radu”. Le ultime prestazioni dello sloveno non sono state tra le migliori, forse la bravura di Ionut fa anche paura, tra virgolette, al numero uno nerazzurro“.

