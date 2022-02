L’Inter capolista fa visita a un Napoli che ha ritrovato entusiasmo e i gol di Osimhen: una sfida da non perdere.

Sabato pomeriggio gli occhi della Serie A saranno puntati sullo stadio Maradona di Napoli. Si gioca un match che vale lo scudetto. Napoli-Inter rappresenta il primo bivio per la stagione dei nerazzurri. Per i padroni di casa la grande occasione di riprendere un discorso iniziato nelle prime giornate, quando la banda Spalletti sembrava irraggiungibile.

Napoli-Inter, match valido per la 25ª giornata di Serie A, si disputerà sabato 12 febbraio alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l’app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app.

