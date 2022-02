L’attaccante esterno del Napoli di Spalletti ha fiducia e alza l’asticella: battere l’Inter per lo scudetto.

Ora che Napoli e Milan distano soltanto un punto dall’Inter capolista (che ha sempre una gara da recuperare) la parola scudetto non è più un tabù. Gli azzurri, partiti per arrivare comodamente in Champions, hanno cambiato obiettivo in corsa. Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, Matteo Politano risponde anche a questa domanda: lo scudetto si può nominare?

“Ci abbiamo sempre creduto, sappiamo di essere una squadra forte, il campionato dice che siamo lì e sabato contro l’Inter ci giocheremo una bella fetta di campionato. Pensiamo a noi stessi, se battiamo l’Inter ci sarebbe ancora più entusiasmo che ci aiuterebbe per le prossime gare. Questo è un mese molto impegnativo”

