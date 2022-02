La 25° giornata di Serie A offre l’incrocio con la Samp dell’ex tecnico rossonero Marco Giampaolo.

Domenica 13 febbraio a San Siro andrà in scena il lunch match della 25° giornata di Serie A. Milan e Sampdoria daranno vita a un duello ricco di colpi di scena. Torna a San Siro da avversario Marco Giampaolo, tecnico dei rossoneri per pochi mesi nella stagione 2019/20.

Da allora il Milan è completamente cambiato e ora lotta per lo scudetto. La partita tra Milan e Sampdoria sarà visibile in tv sia su Sky sia su Dazn. Now TV, Dazn e Sky sono le soluzioni in streaming. Il match sarà visibile su una moderna smart tv o collegando un classico televisore ad una console Playstation o Xbox. In alternativa TimVision Box Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG