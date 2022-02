Sebastian Giovinco è stato tesserato dalla Sampdoria ed ha già pronunciato le prime parole da blucerchiato.

La Sampdoria è tornata sul mercato degli svincolati acquistando Sebastian Giovinco per sostituire lo sfortunato Gabbiadini che ha finito anzitempo la stagione per un brutto infortunio al ginocchio. L’ex calciatore della Juventus tra le altre si è presentato così ai canali social del club blucerchiato mostrando tutta la sua felicità.

“Che emozione Genova, non me lo sarei mai aspettato. Ho respirato la storia di questo club, ho fatto il primo allenamento con i ragazzi ed è stata subito sintonia. La prima volta con questa maglia è stata come il primo bacio. E poi c’è Marassi: come mi batterà il cuore quando entrerò in quello stadio. La mia Sampdoria“.

