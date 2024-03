Matteo Darmian è intervenuto a Inter Tv dopo Bologna-Inter, ecco il commento del nerazzurro sul big match di Serie A

Matteo Darmian non usa mezzi termini. Intervenuto ad Inter Tv il nerazzurro ha parlato così del big match di Serie A Bologna-Inter che si è consumato questa sera. Ecco la sua intervista.

BOLOGNA-INTER – «Sapevamo che era una partita importante e difficile. Nelle ultime gare non eravamo riusciti a portare a casa la vittoria contro di loro, stasera ci siamo riuscitI».

RISULTATO – «Sapevamo che non sarebbe stato semplice, ma alla fine portiamo a casa un risultato importante per il nostro obiettivo. Lavoriamo per vincere tutte le partite ed è quello che cerchiamo di fare ogni domenica. Sappiamo che mancano ancora un paio di mesi che saranno importanti e dobbiamo continuare così».

L’articolo Darmian a Inter Tv: «Abbiamo un obiettivo, mancano un paio di mesi» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG