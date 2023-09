De Grandis: «Pioli è diventato un grandissimo allenatore, il suo Milan…». Le parole negli studi di Sky Sport

Stefano De Grandis è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare del Milan. Le sue parole.

DE GRANDIS – «Il Milan rappresenta la rivoluzione, la novità assoluta. Il centrocampo è tutto nuovo, in più c’è Pulisic ed è cambiato il sistema di gioco. Questo dimostra che Pioli è diventato un grandissimo allenatore, la squadra ha già degli automatismi. Con la mediana a tre poi c’è più libertà per i terzini che si vedono più spesso in avanti. Il Milan è diventato imprevedibile per gli avversari»

The post De Grandis: «Pioli è diventato un grandissimo allenatore, il suo Milan…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG