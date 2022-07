Giallo sull’assenza del trequartista cercato dai rossoneri; il belga è stato in panchina per 120 minuti.

Charles De Keteleare non ha preso parte alla gara amichevole tra Bruges e Copenaghen terminata 4-2 per questi ultimi, lo riporta il sito Hln. Il belga era convocato ed era in panchina, fa specie che non sia entrato né dopo l’infortunio di un altro trequartista come lui né dopo che la sfida si trascinava ai supplementari.

Paolo Maldini

Il Bruges non ha spiegato i motivi di questa assenza il che ha dato il via alle voci di mercato. De Keteleare è cercato con grande insistenza dal Milan ma c’è ancora molta distanza tra domanda e offerta coi belgi che chiedono 40 milioni ed i rossoneri che si sono visti rifiutare un’offerta corrispondente alla metà.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG