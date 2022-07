Si stringe per il trequartista della Roma, si può chiudere per Zaniolo all’inizio della settimana per la Juventus.

Ore infuocate per Zaniolo che dopo aver saltato la prima amichevole della Roma, si avvia in modo prepotente verso la cessione alla Juventus. L’accordo con i bianconeri c’è da tempo con il giocatore, stiamo parlando di 4 milioni di euro a stagione per 4 anni. Il giocatore sta aspettando solo la chiamata per andare a compiere le visite mediche di rito.

Nicolò Zaniolo

La Juventus presenterà domani l’offerta di 10 milioni di euro di prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni di euro. La Roma punta a qualche bonus in più ma non dovrebbe mettere a rischio l’operazione che sicuramente verrà chiusa se non all’inizio della settimana al più tardi nella metà settimana prossima. Il giocatore e la società con Max Allegri puntano al ritiro senza ombra di dubbio per partire tutti insieme nella tournée asiatica.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG