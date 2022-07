Rabiot, Arthur e Ramsey devono essere ceduti dalla Juventus sia per fare spazio economico che di rosa per i nuovi acquisti.

La Juventus deve cedere a centrocampo, questo è assodato. Arthur, Rabiot e Ramsey sono di troppo. Arthur ha un valore molto alto ancora a bilancio, il brasiliano partirà sicuramente in prestito con diritto di riscatto ma bisogna trovare anche una squadra a lui congeniale. Infatti il regista vuole una squadra da Champions League e sta faticando a trovarla.

Rabiot ha richieste dalla Premier League, ma il francese tira molto sul prossimo contratto da firmare risultando complicata una trattativa per la sua partenza. La sensazione è che comunque andrà via. Per Ramsey si tratta sulla rescissione ma al momento non c’è alcun accordo tra club e giocare. La sensazione è che comunque in qualche modo la situazione si risolverà con una buonuscita.

