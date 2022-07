La Juventus prova lo scambio con il Bologna per avere la punta di riserva, ma c’è distanza per avere Arnautovic.

Rugani per Arnautovic è un idea per la Juventus data al Bologna. Ma per i falsinei non è abbastanza, nonostante la differenza notevole d’età. Infatti la squadra ora del direttore Sartori (ex Atalanta) valuta la sua punta austriaca circa 15 milioni di euro. Mentre il valore di Rugani sarebbe oramai sui 5 milioni di euro.

La trattativa potrebbe andare avanti sulla base dei bonus a seconda del rendimento dell’austriaco avrà in termini di presenze e reti segnate per arrivare alla cifra richiesta del Bologna. C’è da dire che i bianconeri non si sveneranno per avere l’oramai veterano attaccante come riserva di Vlahovic. Si valutano anche altri profili dall’estero, in Italia regge la candidatura di Simeone del Verona ma è considerato troppo alto l’investimento senza contropartite tecniche.

