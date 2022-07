Il direttore generale del Monza, Adriano Galliani parla dei futuri acquisti, tra cui spunta anche Pinamonti dall’Inter.

Parla il direttore generale del Monza, Adriano Galliani, che incalzato da SportItalia risponde alla domanda su Pinamonti dell’Inter: “Molto probabilmente arriverà una punta o forse due: ma non posso dire chi, è giusto che chi fa il mercato stia zitto. Suarez? Non mi ricordo se c’è stato un contatto, non lo so… Non confermo e non smentisco, ma dico una cosa: ho ricevuto centinaia di messaggi dagli agenti.“

Andrea Pinamonti

Aggiunge il d.t: “Il Monza è una neo promossa ma ha proprietario Berlusconi: non c’è nessun giocatore che non risponda, anzi chiamano loro. Abbiamo offerte di calciatori impensabili, ma fino ad oggi nessun giocatore ha detto di no al Monza: tutti vorrebbero venirci. Un colpo alla Galliani? Chi può dirlo, chissà.” Conclude così.

