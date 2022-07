Secondo la stampa estera la volontà del centrocampista è chiara ed i rossoneri dovranno arrendersi.

Sta diventando una telenovela il futuro di Renato Sanches: il portoghese è in uscita dal Lille ed è conteso da Milan e Paris Saint Germain. I rossoneri hanno negli ultimi giorni trovato l’accordo economico con il club francese che ne detiene il cartellino; non c’è ancora l’intesa col giocatore perché l’inserimento dei parigini ha cambiato le carte in tavola insieme all’incertezza delle scorse settimane su Maldini e Massara.

Secondo Record il centrocampista preferirebbe raggiungere il direttore sportivo Luis Campos e l’allenatore Christophe Galtier a Parigi dato che insieme proprio nel Lille hanno vissuto ottimi trascorsi insieme. Secondo il quotidiano portoghese mancano addirittura pochi giorni per l’ufficialità del passaggio di Renato Sanches al PSG.

