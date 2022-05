Il collaboratore di Sinisa Mihajlovic Emilio De Leo è contento di come il Bologna abbia giocato ieri all’Olimpico contro la Roma.

Emilio De Leo ha commentato così a DAZN lo 0-0 ottenuto contro la squadra di Mourinho. “Sottolineo la prova della squadra. Abbiamo disputato una partita seria ed importante ed è giusto sottolinearlo. Sono soddisfatto“.

Mourinho

“Sapevamo che la Roma voleva dominare e controllare il gioco, ma siamo riusciti a contenerla bene, forse abbiamo peccato un pò nelle ripartenze, ma vabene così. E’ un gruppo che è cresciuto con dei valori importanti, dimostrando di avere la testa sulle spalle e questo credo che sia il momento migliore per rispettare il nostro allenatore Sinisa Mihajlovic. Mourinho? Non mi va di rispondere a un maestro come lui e nemmeno di commentare la prestazione dei giallorossi”.

