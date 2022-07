Parla l’agente Lorenzo De Santis sull’affare Dybala con l’Inter, ecco cosa ne pensa l’agente a l’interista.com

L’agente Lorenzo De Santis si concede in una intervista a l’interista.com per parlare di Dybala e l’Inter. Queste le sue parole: “Penso che l’Inter non abbia un piano b. Questo perché Dybala ha tutta una serie di motivi per avere pazienza e scegliere comunque l’Inter. Dal fatto di giocare la Champions, con un club molto importante, a quello di ritrovare Marotta, oltre che di poter formare una coppia in salsa argentina con Lautaro Martinez, come in Nazionale. Ovviamente c’è qualche situazione che dà sicurezza in tal senso di non aver sorprese. Poi certo, sia Dzeko che Correa si possono sempre provare a tenere e rivalutare.“

IM_Paulo_Dybala

Sconcerti a calciomercato.com dice la sua: “Continuiamo a etichettare Dybala come trequartista, ma non lo è. Dybala è un attaccante, deve giocare vicino alla porta, in modo da garantire goal e assist. In quel ruolo il Milan ha Diaz. Certo, Dybala può fare anche il trequartista, ma in attacco riesce a fare la differenza.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG