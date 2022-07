L’ormai ex centrocampista dell’Atalanta si sta per aggregare al club brianzolo dove ha svolto il settore giovanile per molti anni.

Matteo Pessina sta per diventare un nuovo giocatore del Monza, squadra in cui ha già militato dal 2007 al 2015. Il centrocampista della nazionale appena arrivato all’aeroporto di Malpensa è stato intervistato brevemente dai colleghi di Sky Sport, ecco le sue parole.

Adriano Galliani

“Non è ancora ufficiale, aspettiamo domani. Sono pronto per il ritorno a casa, sono molto emozionato, è una cosa a cui tengo molto. Il Monza è la società dove sono nato e cresciuto, ho sempre tifato questa squadra, ci ho giocato dieci anni, l’emozione penso la possiate capire anche voi“. Pessina arriva in prestito con obbligo riscatto a 15 milioni in caso di salvezzadel Monza.

