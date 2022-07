I bianconeri sono pronti ad accogliere nei prossimi giorni due nuovi calciatori che arrivano a parametro zero.

Ormai non ci sono più dubbi: Paul Pogba e Angel Di Maria saranno nuovi giocatori della Juventus. I due arrivano da svincolati e quindi i bianconeri non hanno pagato nulla per i loro cartellini, l’argentino dovrebbe essere il primo ad arrivare a Torino venerdì 8 luglio mentre il francese potrebbe arrivare poco dopo o al massimo nel week end.

Entrambi saranno a disposizione di Massimiliano Allegri e potrebbero allenarsi già lunedì prossimo. Di Maria firmerà un contratto annuale perché desideroso di tornare in Sudamerica nella prossima stagione mentre per Pogba si tratta di un quadriennale. Il francese ha declinato la corte del Paris Saint Germain preferendo tornare laddove è esploso.

