I nerazzurri danno l’annuncio ufficiale dell’acquisto dell’esterno ex Cagliari, arriva in prestito con diritto di riscatto.

Raoul Bellanova è un nuovo giocatore dell’Inter, ecco il comunicato ufficiale del suo nuovo club. “Raoul va veloce. Ha imparato a farlo fin da bambino, quando esprimeva tutta la sua voglia di giocare a pallone correndo più forte degli altri. L’Inter nel sangue, ma il destino gli disegna una strada con altri colori: Bellanova all’età di sei anni entra nel settore giovanile del Milan”.

Sede Inter

“Ci resta per 13 stagioni, spesso confrontandosi con avversari più grandi di lui. Questo perché il suo strapotere fisico lo porta a dominare. Su e giù lungo la fascia, da sempre, sostenuto da papà, il suo tifoso numero uno. […] Ripartire, dopo gli stop, è una delle caratteristiche chiave di Raoul. Lo ha fatto dopo le tappe più complicate o dopo le sconfitte più brucianti, come quelle agli Europei Under 19 e ai Mondiali Under 20 in maglia azzurra. Ora, dopo la retrocessione con il Cagliari, un altro scatto in avanti. Quello che lo porta a vestire i colori nerazzurri”.

