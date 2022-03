L’ex attaccante del Napoli, ora alla Reggina, German Denis segue ancora il cammino degli azzurri e si augura acquistino Dybala.

German “El Tanque” Denis attraverso un’intervento a Radio Kiss Kiss Napoli cerca di dare un consiglio al presidente azzurro. “A De Laurentiis dico di fare questo colpaccio di mercato e di acquistarlo. Faccio il tifo per il Napoli, avere uno stadio come il Maradona che sostiene è straordinario, sembra di avere un compagno in più in campo”.

Aurelio De Laurentiis

“È una stagione strana visto che Inter e Juventus stanno facendo fatica, bisogna approfittarne. Osimhen è un attaccante fenomenale, sa far tutto. E’ forte fisicamente, è veloce e sa far goal di testa, era da tempo che non si vedevano attaccanti così in Italia. Il gol al Milan è stata una gioia fortissima, una delle più grandi emozioni che ho provato a Napoli anche perché ci portò un punto molto importante”.

