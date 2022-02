L’ex attaccante Paolo Di Canio ha cercato di spiegare i motivi del calo vistoso dell’Inter nelle ultime settimane.

Palo Di Canio ha parlato a Sky Calcio Club dei temi della crisi dell’Inter; ecco il suo pensiero. “Mai visti Brozovic e Barella in queste condizioni. Sono stanchi a livello psicofisico. Lautaro è più una prima punta che una seconda punta. È uno che in area di rigore entra spesso. Se sbagli gol col Sassuolo a un metro dalla porta, è colpa delle caratteristiche? È svuotato in questo momento”.

“Lukaku? Molto costoso per essere una riserva perché sarebbe riserva per il gioco che fa l’Inter. Gioca con uno di qualità, che fa anche trequarti. Lukaku non è capace a far questo. Inter più insicura? Non è il Liverpool ad aver minato le certezze dell’Inter, sono i 5 minuti col Milan che ribaltano tutto. Vai a +7, ammazzi il Milan e il campionato è finito. A +7 con una partita in meno il campionato è finito. Quei 5 minuti sono stati devastanti, hanno ribaltato tutto”.

