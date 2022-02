Il tecnico del Torino Ivan Juric sottolinea cos’è che non è andato nel match contro il Cagliari sottolineando che i suoi devono lavorare molto.

Ivan Juric commenta la gara persa con il Cagliari ed il periodo senza vittorie della sua squadra che comincia ad essere lungo. “Penso che c’è da crescere in tutto. Ci sono queste partite molto equilibrate che due mesi fa riuscivamo a portarle a casa e oggi no. Ci sono momenti che sono anche difficili da spiegare, con il portiere che para. La squadra ha giocato, ha creato e ha messo sotto il Cagliari“.

Andrea Belotti

“Dopo il gol di Belotti pensavo che l’avremmo potuta vincere, invece abbiamo commesso una disattenzione e l’abbiamo pagata a caro prezzo. Manchiamo nei particolari, oggi abbiamo avuto intensità e fatto tante cose positive, ma non è bastato. Dobbiamo trovare umiltà e fare meglio, ci sono ancora tante partite. Belotti esempio per la squadra? Credo che tutta la squadra sta dando il massimo. E’ normale che il Gallo è un attaccante, oggi ha fatto ancora gol e ci sta dando una mano, ma da solo non basta”.

